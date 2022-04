Concert : Les Marins du Cotentin

Concert : Les Marins du Cotentin, 10 août 2022, . Concert : Les Marins du Cotentin

2022-08-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-10 20:30:00 20:30:00 Programme :

Un répertoire de mélodies de chants marins, à la fois nostalgiques et entrainantes.

