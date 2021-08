Concert – Les mardis de l’orgue de l’église St Tudy Loctudy, 17 août 2021, Loctudy.

Concert – Les mardis de l’orgue de l’église St Tudy 2021-08-17 10:30:00 – 2021-08-17 11:30:00 Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy

Loctudy Finistère Loctudy

A l’heure du marché hebdomadaire, une heure de musique, où l’orgue se fait entendre. Jean Malandin, Organiste titulaire des orgues historiques de l’église Abbatiale de Montivilliers étant souffrant en remplacement nous proposerons un Concert Bombarde et orgue avec Benoit THIERIOT à la bombarde et Gwenaël RIOU à l’orgue. Thème ” Paysages maritimes de Bretagne”. Masque obligatoire et Passe sanitaire (ou attestation de vaccination) demandé.

orgue.egliseloctudy@free.fr http://orgue.egliseloctudy.free.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-09 par