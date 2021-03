Loctudy Loctudy Finistère, Loctudy Concert – Les mardis de l’orgue de l’église St Tudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

A l'heure du marché hebdomadaire, une heure de musique, où l'orgue se fait entendre. Saxophone et orgue : Olivier Dekeister, organiste, titulaire du grand orgue Debierre de Saint Lambert de Vaugirard à Paris et Fabien Chouraki, saxophone orgue.egliseloctudy@free.fr http://orgue.egliseloctudy.free.fr/

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Ville Loctudy