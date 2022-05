Concert – Les mardis de l’orgue de l’église St Tudy

2022-07-26 – 2022-07-26 A l'heure du marché hebdomadaire, une heure de musique, où l'orgue se fait entendre. Orgue seul. Frédéric DESCHAMPS, organiste titulaire des grandes orgues historiques Christophe Moucherel (1736) de la cathédrale Sainte-Cécile (l'un des plus grands orgues baroques d'Europe) et également du grand orgue symphonique Maurice Puget (1930) de la collégiale Saint-Salvi à Albi.

