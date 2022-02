Concert : Les Mardis de la musique de chambre #5 Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert : Les Mardis de la musique de chambre #5 Valence, 5 avril 2022, Valence. Concert : Les Mardis de la musique de chambre #5 Place de la liberté Au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville Valence

2022-04-05 18:45:00 18:45:00 – 2022-04-05 Place de la liberté Au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Valence Drôme Tous les premiers mardis du mois, découvrez en toute simplicité un ensemble de musique de chambre. Place de la liberté Au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville Valence

dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Place de la liberté Au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville Ville Valence lieuville Place de la liberté Au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Concert : Les Mardis de la musique de chambre #5 Valence 2022-04-05 was last modified: by Concert : Les Mardis de la musique de chambre #5 Valence Valence 5 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme