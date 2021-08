Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot, Marcilhac-sur-Célé Concert “Les Marcilhades Romantiques” Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Concert “Les Marcilhades Romantiques” Marcilhac-sur-Célé, 26 août 2021, Marcilhac-sur-Célé. Concert “Les Marcilhades Romantiques” 2021-08-26 21:00:00 – 2021-08-26

Marcilhac-sur-Célé Lot Marcilhac-sur-Célé G.Mahler : “Kindertotenlieder”, soliste : Sylvie Pons, mezzo-soprano

J.brahms : Sextuor à cordes op.18 Pour cette représentation d’été à Marcilhac, M. Pons et ses acolytes vous propose une marcilhade romantique avec Mahler et Brahms. +33 5 65 34 13 93 G.Mahler : “Kindertotenlieder”, soliste : Sylvie Pons, mezzo-soprano

J.brahms : Sextuor à cordes op.18 les Marcilhades dernière mise à jour : 2021-08-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Ville Marcilhac-sur-Célé lieuville 44.55342#1.77199