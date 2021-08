Espédaillac Espédaillac Espédaillac, Lot Concert “les Marcilhades, Classiques” Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: Espédaillac

Espédaillac Lot Espédaillac Quintette à Cordes avec contrebasse “Sabat Mater”, soliste : Argitxu Esain, soprano

Jean-Pierre Lacour, Anne Bianco-Pastansque-violon ; Alain memès-Michel Pons, Alto, Raymond Maillard-René Benedetti, violloncelles, Dominique Tournier, contrebasse. L’association les Marcilhades vous convie pour ses 30 ans à une marcilhade classique avec Boccherini ! +33 5 65 40 67 07 Quintette à Cordes avec contrebasse “Sabat Mater”, soliste : Argitxu Esain, soprano

