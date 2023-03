Concert – Les Marchands de Bonheur : Tournée d’adieux Doubs Doubs Catégorie d’Évènement: Doubs

Doubs Doubs 0 0 EUR Organisé par la ligue contre le cancer.

Après 15 ans de scène et près de 400 concerts nos Marchands de Bonheur nous proposent leur nouveau et tout dernier spectacle pour leur tournée d’adieux. C’est en effet dans cette année 2023 qu’ils cesseront leurs représentations.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier. pontarlier@destination-hautdoubs.com https://lesmarchandsdebonheur.fr/ Doubs

