Concert les mamas du Congo Lons-le-Saunier, 18 juin 2021-18 juin 2021, Lons-le-Saunier.

Concert les mamas du Congo 2021-06-18 20:30:00 – 2021-06-18 22:30:00 grande salle du boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier 39000

12 EUR Chanter pour émanciper la femme africaine. « Les Mamans du Congo » est une rencontre unique entre Gladys Samba dit Mama Glad, détentrice du matrimoine des berceuses Bantu du Congo, et de Rrobin, le beatmaker qui parle à l’oreille de la house et du rap, figure de proue du label Galant Records*. Sur scène, Les Mamans du Congo font la part belle à la danse sur les rythmes envoutants de Rrobin et mettent en lumière le quotidien de la femme congolaise d’une façon audacieuse et surtout connectée avec leur temps.

Billetterie : https://web.digitick.com/index-css5-leboeufsurletoit-pg1.html

+33 3 84 44 73 19 https://web.digitick.com/index-css5-leboeufsurletoit-pg1.html

