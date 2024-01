Concert « Les Maîtres joueurs » Dimanche 11 février L’Escale Tournefeuille, dimanche 11 février 2024.

Concert « Les Maîtres joueurs » Dimanche 11 février Un concert pour magnifier toute la riche palette des instruments de musique proposés à l’Ecole d’Enseignements Artistiques ! Dimanche 11 février, 17h00 L’Escale Sur réservation

Concert par les professeurs de musique de l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille

Vous les connaissez comme enseignant.e.s de l’Ecole de Musique ? Ils et elles ont fait de leur passion un métier. Lors de cette soirée, ce sont des musiciennes et des musiciens professionnels que nous accueillons sur scène pour un moment unique de partage entre collègues, avec les élèves et leurs familles, avec le public.

En solo, en duo ou en petite formation d’ensemble, sans exclusive d’époque ou de style, dans un répertoire choisi au gré de leurs envies, ce programme révèle la riche palette des instruments de musique proposés à l’Ecole d’Enseignements Artistiques – Ville de Tournefeuille.

Mais avec un objectif avoué l’égalité hommes/femmes ou femmes/hommes et un nombre identique de compositrices et de compositeurs !

Distribution les professeurs de musique de l’EEA – Ville de Tournefeuille

Dimanche 11 février 17h l’Escale

Tout public

Tarif unique 5€

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

musique concert