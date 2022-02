Concert Les Klez Les Marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Concert Les Klez Les Marins d’eau douce, 11 février 2022, Ramonville-Saint-Agne. Concert Les Klez

Les Marins d’eau douce, le vendredi 11 février à 20:30

Organisé par l’association Enfants du Mékong. La musique Klezmer a acquis sa diversité et sa sonorité caractéristiques au contact de musiciens slaves, tziganes, grecs, orientaux et plus tard du jazz.

Participation libre au profit du projet d’aide urgente à la Birmanie

Le groupe interprète de la musique Klezmer, musique instrumentale pratiquée dans les communautés juives ashkénazes d’Europe de l’Est. Les Marins d’eau douce 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne

Lieu Les Marins d'eau douce
Adresse 31520 Ramonville
Ville Ramonville-Saint-Agne
Departement Haute-Garonne

