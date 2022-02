Concert : Les jeunes voix buissonnières Mers-les-Bains, 18 février 2022, Mers-les-Bains.

Concert : Les jeunes voix buissonnières Mers-les-Bains

2022-02-18 – 2022-02-18

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains

6 6 Concert : Les jeunes voix buissonnières, par l’Ensemble de CAELIS

Faisant le pari de porter le répertoire lyrique en dehors des lieux habituels, nous proposerons à de jeunes artistes lyriques pleins de talent de venir partager leur don, leur passion et leur travail.

Vous entendrez quelques-uns des plus beaux airs du grand répertoire, de ceux qui chavirent les cœurs et ravissent les esprits !

En partenariat avec le Théâtre du Château d’Eu.

contact@theatreduchateau.fr +33 2 35 50 20 97

Mers-les-Bains

