Concert les jeudis musicaux Barr, 29 juillet 2021, Barr.

Concert les jeudis musicaux 2021-07-29 – 2021-07-29

Barr Bas-Rhin

EUR 15 juillet : « In alio modo » par l’ensemble baroque Dulcis Melodia avec Céline Jacob, cornet à bouquin et flûte à bec et Jean-François Haberer, orgue et clavecin. Œuvres de Frescobaldi, Bassano, Pasquini, Sweelinck, Van Eyck, Reali, Selma.

29 juillet : « Voyage au pays de la guitare classique avec Robin Maxime, guitariste virtuose.

Chefs d’œuvre de la guitare espagnole, transcriptions des plus belles œuvres classiques, incontournables de la guitare sud-américains. Oeuvres de Bach, Haendel, Pachelbel, Weiss, Tarrega, Barrios, Villa-Lobos, Albeniz, Zequinha Abreu. »

12 août : « Le temps d’un souffle » : duo orgue et voix, avec Nathalie Gaudefroy, soprano et Guillaume Nussbaum, organiste. Oeuvres de Giulio Caccini, Gabriel Fauré, Joseph Haydn, Félix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart, Astor Piazzolla.

22 août : Concert du chœur et des musiciens des 9e Rencontres Œcuméniques de musique, autour du compositeur Guillaume Bouzignac (fin 16e, début 17e).

Concerts de musique de chambre

+33 3 88 08 16 95

15 juillet : « In alio modo » par l’ensemble baroque Dulcis Melodia avec Céline Jacob, cornet à bouquin et flûte à bec et Jean-François Haberer, orgue et clavecin. Œuvres de Frescobaldi, Bassano, Pasquini, Sweelinck, Van Eyck, Reali, Selma.

29 juillet : « Voyage au pays de la guitare classique avec Robin Maxime, guitariste virtuose.

Chefs d’œuvre de la guitare espagnole, transcriptions des plus belles œuvres classiques, incontournables de la guitare sud-américains. Oeuvres de Bach, Haendel, Pachelbel, Weiss, Tarrega, Barrios, Villa-Lobos, Albeniz, Zequinha Abreu. »

12 août : « Le temps d’un souffle » : duo orgue et voix, avec Nathalie Gaudefroy, soprano et Guillaume Nussbaum, organiste. Oeuvres de Giulio Caccini, Gabriel Fauré, Joseph Haydn, Félix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart, Astor Piazzolla.

22 août : Concert du chœur et des musiciens des 9e Rencontres Œcuméniques de musique, autour du compositeur Guillaume Bouzignac (fin 16e, début 17e).

dernière mise à jour : 2021-07-22 par