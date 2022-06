Concert les jeudis musicaux Barr, 7 juillet 2022, Barr.

Concert les jeudis musicaux Barr

2022-07-07 – 2022-07-07

Barr 67140

Le Pôle de Culture et Tourisme du Consistoire protestant de Barr vous accueille pour le concert :

7 juillet :Quintet de cuivres issu de l’orchestre philharmonique de Strasbourg, sous la direction de Jean-Christophe Mentzer.

21 juillet : Duo voix et piano avec Lidia Izossimova, cantatrice et Joachim Baumann, piano. « La voix des sentiments », récital de chansons d’amour en diverses langues et de divers compositeurs.

25 août : Concert de musique ancienne. Orient-occident, de l’Espagne médiévale au Moyen-Orient d’aujourd’hui par l’ensemble Al-Andalus.

Musique de chambre

+33 3 88 08 16 95

Barr

