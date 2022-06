Concert les Jeudis BC/BG – Thomas Sarrodie Group, 30 juin 2022, .

2022-06-30 20:30:00 – 2022-06-30 23:00:00

EUR La municipalité vous propose un concert de blues rock le temps d’une soirée! Le groupe Thomas Sarrodie Group vous emporte, avec sa voix oscillant entre puissance et fragilité, vers une diversité de sonorités entre l’instrumental et le pop-rock. Ambiance, convivialité et musique sont au rendez-vous.

