Concert les Jeudis BC/BG – La Fiancée du Pirate Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: 47800

Miramont-de-Guyenne

Concert les Jeudis BC/BG – La Fiancée du Pirate Miramont-de-Guyenne, 21 juillet 2022, Miramont-de-Guyenne. Concert les Jeudis BC/BG – La Fiancée du Pirate Miramont-de-Guyenne

2022-07-21 – 2022-07-21

Miramont-de-Guyenne 47800 EUR La municipalité vous propose un concert de folk rock le temps d’une soirée! Le groupe La Fiancée du Pirate vous embarque dans un style inhabituel avec des chants marins et des chansons de pirates. Une ambiance de ports qu’on ne connait que très peu dans notre belle contrée vous invite au voyage. La municipalité vous propose un concert de folk rock le temps d’une soirée! Le groupe La Fiancée du Pirate vous embarque dans un style inhabituel avec des chants marins et des chansons de pirates. Une ambiance de ports qu’on ne connait que très peu dans notre belle contrée vous invite au voyage. La municipalité vous propose un concert de folk rock le temps d’une soirée! Le groupe La Fiancée du Pirate vous embarque dans un style inhabituel avec des chants marins et des chansons de pirates. Une ambiance de ports qu’on ne connait que très peu dans notre belle contrée vous invite au voyage. Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 47800, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Miramont-de-Guyenne Departement 47800

Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramont-de-guyenne/

Concert les Jeudis BC/BG – La Fiancée du Pirate Miramont-de-Guyenne 2022-07-21 was last modified: by Concert les Jeudis BC/BG – La Fiancée du Pirate Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 21 juillet 2022 47800 Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne 47800