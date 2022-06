Concert les Jeudis BC/BG – Crawfish Vallet

Concert les Jeudis BC/BG – Crawfish Vallet, 18 août 2022, . Concert les Jeudis BC/BG – Crawfish Vallet

2022-08-18 – 2022-08-18 EUR La municipalité vous propose, dans le cadre des soirées Bastide Culturelle/Bastide Gourmande, un concert du jazz. Le groupe Crawfish Vallet vous transporte en Nouvelle Orléans pour une atmosphère chaleureuse et rythmée . Ambiance, convivialité et musique sont au rendez-vous. La municipalité vous propose, dans le cadre des soirées Bastide Culturelle/Bastide Gourmande, un concert du jazz. Le groupe Crawfish Vallet vous transporte en Nouvelle Orléans pour une atmosphère chaleureuse et rythmée . Ambiance, convivialité et musique sont au rendez-vous. La municipalité vous propose, dans le cadre des soirées Bastide Culturelle/Bastide Gourmande, un concert du jazz. Le groupe Crawfish Vallet vous transporte en Nouvelle Orléans pour une atmosphère chaleureuse et rythmée . Ambiance, convivialité et musique sont au rendez-vous. dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville