Montpeyroux Hérault Dimanche 4 juillet, à 21h, à l’Eglise du Barry : concert de groupe Les Jetés de l’Encre.

Groupe du vieux Paris, déjanté mais digne et poétique, fabrique à la main des chansons à respirer de langue française. Chansons de créations, contrebasse, guitare nylon, flûtes, musiques endiablées et variées, valses manouches, gipsy russe, havaneria cubaines …. Dimanche 4 juillet, à 21h, à l’Eglise du Barry : concert de groupe Les Jetés de l’Encre.

Dimanche 4 juillet, à 21h, à l'Eglise du Barry : concert de groupe Les Jetés de l'Encre.

Groupe du vieux Paris, déjanté mais digne et poétique, fabrique à la main des chansons à respirer de langue française. Chansons de créations, contrebasse, guitare nylon, flûtes, musiques endiablées et variées, valses manouches, gipsy russe, havaneria cubaines …. danieldubarry@montpeyroux.info +33 6 08 04 62 49

Groupe du vieux Paris, déjanté mais digne et poétique, fabrique à la main des chansons à respirer de langue française. Chansons de créations, contrebasse, guitare nylon, flûtes, musiques endiablées et variées, valses manouches, gipsy russe, havaneria cubaines …. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

