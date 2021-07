CONCERT « LES JARDINS DE MUSIQUES » À MAZÉ Mazé-Milon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Mazé-Milon.

Château de Montgeoffroy

Mazé-Milon Maine-et-Loire

2ème concert des Jardins de Musiques 2021 au cœur du parc du Château de Montgeoffroy.

David Chevallier trio (jazz folk)

Le guitariste et compositeur David Chevallier a l’habitude de faire converser le jazz avec la pop, le baroque ou encore la musique de chambre. Alors, rien de surprenant qu’après la création de Standards & Avatars, son trio formé avec le contrebassiste Sébastien Boisseau et le batteur Christophe Lavergne change de son et propose un nouveau répertoire entièrement original. Pour leur opus Second life, David Chevallier troque le son électrique pour la guitare acoustique et le banjo, créant ainsi un nouveau son pour le David Chevallier Trio, sorte de jazz-folk inédit.

