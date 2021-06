Mazé-Milon Mazé-Milon 49630, Mazé-Milon CONCERT « LES JARDINS DE MUSIQUES » À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: 49630

Mazé-Milon

2021-06-13 11:30:00 – 2021-06-13 Mazé Jardin de l'Apostrophe

Mazé-Milon 49630 EUR 1er concert des Jardins de Musiques 2021 avec la fanfare Jumbo System

Jumbo System, seule fanfare Afrobeat de l’hexagone, nous plonge dans l’univers de ce style musical populaire en Afrique dans les années 70 (Fela Kuti, Tony Allen…) au carrefour du Jazz, du Funk, du Highlife et des musiques traditionnelles.

Lieu Mazé-Milon Adresse Mazé Jardin de l'Apostrophe Ville Mazé-Milon