Ranguevaux Moselle Ranguevaux La troupe les InTemPor’Elles, a comme point d’ancrage la chanson française. En revisitant à leur manière les standards, mais aussi les titres moins connus, avec une orchestration teintée de jazz et de bossa, le trio s’est forgé une identité, un style tout à fait personnel.

Le plaisir de se produire ensemble est communicatif et leur prestation est remarquée. Un son original et envoutant, pour accompagner des chansons de Gainsbourg, Brassens, Vian, Nougaro, Monnot, Lemarque, Salvador, Trenet… et aussi des textes mis en musique de Duras, Biolay, Carco…

Entrée sur réservation au secrétariat de la Mairie contact@mairie-ranguevaux.fr +33 3 82 58 01 47 Les InTemPor’Elles

