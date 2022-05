Concert : les instruments se racontent

Concert : les instruments se racontent, 25 juin 2022, . Concert : les instruments se racontent

2022-06-25 – 2022-06-25 Voyage autour du monde en conte avec des instruments de musique. Le conteur, Guillaume Louis, vous raconte la musique et ouvre des fenêtres sur les cultures du monde. Pour les enfants de 3 à 6 ans. A 10h30. Voyage autour du monde en conte avec des instruments de musique. Le conteur, Guillaume Louis, vous raconte la musique et ouvre des fenêtres sur les cultures du monde. dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville