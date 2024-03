Concert Les instants pérennes Salles du castelet Excideuil, samedi 30 mars 2024.

C’est en réunissant et revisitant des chansons de Nougaro, Jonasz, Ferré, Sanson, Renaud, Cabrel, Brassens, Bourvil…, en se les appropriant dans une formation jazzy que Denis Gauthier et ces quatre musiciens proposent un voyage dans nos souvenirs fugaces mais ô combien importants et pérennes.

Le temps, le tempo !

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

Salles du castelet Château d’Excideuil

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

