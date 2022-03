[Concert] Les Indes Galantes Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Concert] Les Indes Galantes Dieppe, 5 mars 2022, Dieppe.

2022-03-05 – 2022-03-05

Orchestre Baroque. Concerto pour hautbois, de Antonio Vivaldi et extraits des Indes Galantes de JP Rameau.

