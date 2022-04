Concert Les indécis Théâtre de l’Enclos Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Concert Les indécis Théâtre de l'Enclos, 22 avril 2022, Escalquens.

Théâtre de l'Enclos, le vendredi 22 avril à 20:22

LES INDECIS, en concert ! ————————- ### Le 22 avril 2022 à 20h22 !! **Reprises Pop Rock** **Dans le cadre des scènes amateurs de la MJC d’Escalquens**

Entrée libre, sur réservation. Places limitées.

Théâtre de l'Enclos Place de l'Enclos 31750 Escalquens

