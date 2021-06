Concert : Les Incognitos Lège-Cap-Ferret, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lège-Cap-Ferret.

Concert : Les Incognitos 2021-06-12 – 2021-06-12 Place de l’Hôtel de ville – Lège 79 avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde

Le groupe Les Incognitos, « Les Incos » pour les intimes, est composé de six musiciens, qui partagent leur bonne humeur et leur esprit festif, aussi bien dans la rue que sur la scène. Leur répertoire évolue sans cesse et s’adapte à toutes les manifestations musicales.

Outre la qualité indéniable des musiciens, on est frappé par la grande variété des genres musicaux abordés à travers leurs compositions et leurs arrangements : ska, rock, musiques latines et traditionnelles, new orleans, variété française et internationale…

©Sylvain Gripoix