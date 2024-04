[Concert] Les illustres Inconnu(e)s Av. Normandie Sussex Dieppe, samedi 13 avril 2024.

Marielle TOGNAZZONI présente « LES ILLUSTRES INCONNU(E)S », ce sont des artistes confirmés, compositeurs, auteurs et interprètes qui empruntes des sentiers incognito. Venez découvrir leur talent samedi 13 avril à 20h30.

Piano, guitare et voix avec Ludo Bilbault, Pau Cash, David Gosselin, Marielle Tognazzoni et Willy. Du classique à la pop musique, prix, conseillé 10 euros.

Réservation obligatoire

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

