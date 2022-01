Concert Les Hivernales : Bandura Mertzwiller Mertzwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mertzwiller

Concert Les Hivernales : Bandura Mertzwiller, 23 janvier 2022, Mertzwiller. Concert Les Hivernales : Bandura Mertzwiller

2022-01-23 16:00:00 – 2022-01-23

4ème édition des « Hivernales de Mertzwiller » : quatre dimanches en musique pour vous faire passer d'agréables moments, oublier tous vos tracas ainsi que les rigueurs de l'hiver ! Ce troisième concert sera assuré par le groupe Bandùra. Neufs musiciens de talent voués à la promotion de la musique traditionnelle provençale allient avec brio des sonorités celtes tout en proposant un répertoire pop rock. Trois danseuses en costume de lumières, vous emportent et vous font tournoyer. +33 3 88 90 30 02

