Concert – Les harpes de Noël Obernai

2021-12-04 17:00:00 – 2021-12-04 18:10:00

Obernai Bas-Rhin

L’École municipale de musique, danse et dessin, vous propose un concert de Noël.

Au programme en 1ère partie : Conte de Noël musical « La princesse et le ramoneur » (Claude Henry Joubert) par les élèves des classes de Harpe de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai et de l’école de musique d’Erstein sous la houlette de leur professeur Mathilde Armengaud.

En 2ème partie : concert du trio Terzettino avec Mathilde Armengaud,à la harpe, Marie Puzzoli à la flûte traversière et Nathan Adenot, alto. Ils vous joueront des oeuvres de Debussy, Dubois et Saint-Saëns.

Durée environ 1h15. Ouverture des portes : 16h30.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

Les élèves de l’École municipale de musique, danse et dessin vous proposent des contes musicaux de Noël et un concert trio harpe, flûte et alto.

+33 3 88 95 29 43

Obernai

