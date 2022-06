Concert » Les Gypsies fêtent la musique » Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

Concert » Les Gypsies fêtent la musique » Saintes-Maries-de-la-Mer, 25 juin 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. Concert » Les Gypsies fêtent la musique »

Château d’Avignon D570 Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône D570 Château d’Avignon

2022-06-25 – 2022-06-25

D570 Château d’Avignon

Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône Ouverture des portes à 19h00 sur place Food trucks et buvette . Chico et les Gypsies et Juan Carmona en Concert info.chateau.davignon@departement13.fr http://www.chateaudavignon.fr/ Ouverture des portes à 19h00 sur place Food trucks et buvette . D570 Château d’Avignon Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Other Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône D570 Château d'Avignon Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville D570 Château d'Avignon Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

Concert » Les Gypsies fêtent la musique » Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-06-25 was last modified: by Concert » Les Gypsies fêtent la musique » Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 25 juin 2022 Château d'Avignon D570 Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône