Figeac Lot César Franck, Quintette à Cordes avec Piano Opus 44 en Mi Bémol Majeur Robert SCHUMANN, Quintette à Cordes avec Piano en Fa Mineur Joaquin TURINA, Quintette à Cordes avec Piano Opus 1 ouverture de la billetterie le 18 février 2022 Nous recevrons les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Copenhague et du Danish Chamber Players, et la soliste Piano Marina Di Giorno +33 5 65 34 06 25 César Franck, Quintette à Cordes avec Piano Opus 44 en Mi Bémol Majeur Robert SCHUMANN, Quintette à Cordes avec Piano en Fa Mineur Joaquin TURINA, Quintette à Cordes avec Piano Opus 1 ouverture de la billetterie le 18 février 2022 @music arte

