Concert : Les grandes musiques de films italiens

2023-01-08 – 2023-01-08

Côtes-d’Armor A l’occasion de la 1ère édition de la Semaine du Cinéma Italien, prenez part au concert des grandes musiques de films, interprétées par le quatuor I Virtuosi. Notamment celles de Nino Rota et Ennio Morricone. Billetterie sur place ou sur réservation à l’office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux. +33 2 96 70 40 64 Centre de Congrès 10 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

