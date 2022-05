Concert « les grandes légendes du rock et ballades des années 60 à 80 » Haguenau, 30 juillet 2022, Haguenau.

Concert « les grandes légendes du rock et ballades des années 60 à 80 » Haguenau

2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30 23:30:00

Haguenau Bas-Rhin

EUR Valérie et Jean-Luc Wehinger, duo Couleur Coton vous convie à leur traditionnelle soirée d’été sous le préau de leur jardin. Au programme Rock : Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, The Police, Sting, Metallica, U2, Rolling Stones et aussi de jolies balades et blues : Cindy Lauper, Simon and Garfunkel, Eric Clapton, The Beatles, America, etc…Boisson et restauration sur le pouce à partir de 19h30

+33 7 71 02 07 60

Valérie et Jean-Luc Wehinger, duo Couleur Coton vous convie à leur traditionnelle soirée d’été sous le préau de leur jardin. Au programme Rock : Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, The Police, Sting, Metallica, U2, Rolling Stones et aussi de jolies balades et blues : Cindy Lauper, Simon and Garfunkel, Eric Clapton, The Beatles, America, etc…Boisson et restauration sur le pouce à partir de 19h30

Haguenau

dernière mise à jour : 2022-05-04 par