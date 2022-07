Concert : Les goûts réunis

Concert : Les goûts réunis, 22 juillet 2022, . Concert : Les goûts réunis



2022-07-22 20:45:00 – 2022-07-22 22:00:00 Les goûts réunis

Musique française et italienne du XVIIIe siècle

Juline Le Roux, flûte / Elodie Brzustowski, archiluth / Paul Poupinet, violoncelle Les goûts réunis

Musique française et italienne du XVIIIe siècle

Juline Le Roux, flûte / Elodie Brzustowski, archiluth / Paul Poupinet, violoncelle dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville