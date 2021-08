Frossay Frossay Frossay, Loire-Atlantique CONCERT : LES GENS D’EN FACE Frossay Frossay Catégories d’évènement: Frossay

Loire-Atlantique

CONCERT : LES GENS D’EN FACE Frossay, 29 août 2021, Frossay. CONCERT : LES GENS D’EN FACE 2021-08-29 – 2021-08-29 Route des Carris Le Migron

Frossay Loire-Atlantique Frossay Il s’agit d’un concert de chansons françaises (compositions et quelques reprises).

Groupe composé d’un chanteur-guitariste, d’un guitariste, d’un bassiste-guitariste et d’un saxophoniste-percussionniste.

Les gens d’en face ce sont quatre musiciens qui viennent d’horizons musicaux différents (chanson / folk / jazz / rock / blues). Ils sont sonorisés par l’auteur des textes. Les cinq lurons prennent un malin plaisir à concocter des compositions saupoudrées de paroles délicieusement sucrées et parfois salées. Sur scène ils vous entraineront dans un spectacle alerte, engagé, mélancolique et parfois drôle. Dimanche 29 août, à 18h00, en extérieur.

Entrée libre Restauration sur place : snack / bar. PASS SANITAIRE Obligatoire contact@quai-vert.com +33 2 28 53 51 62 http://www.quai-vert.com/ Il s’agit d’un concert de chansons françaises (compositions et quelques reprises).

Groupe composé d’un chanteur-guitariste, d’un guitariste, d’un bassiste-guitariste et d’un saxophoniste-percussionniste.

Les gens d’en face ce sont quatre musiciens qui viennent d’horizons musicaux différents (chanson / folk / jazz / rock / blues). Ils sont sonorisés par l’auteur des textes. Les cinq lurons prennent un malin plaisir à concocter des compositions saupoudrées de paroles délicieusement sucrées et parfois salées. Sur scène ils vous entraineront dans un spectacle alerte, engagé, mélancolique et parfois drôle. Dimanche 29 août, à 18h00, en extérieur.

Entrée libre Restauration sur place : snack / bar. PASS SANITAIRE Obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Frossay, Loire-Atlantique Autres Lieu Frossay Adresse Route des Carris Le Migron Ville Frossay lieuville 47.25884#-1.91547