Bas-Rhin EUR LES GARÇONS TROTTOIRS (Chanson Urbaine)

Année faste pour Les Garçons Trottoirs qui annoncent la sortie de leur nouvel album « Maîtres Chansonniers ». Dans cet album ils changent de line-up, d’instruments, et de style mais l’esprit du groupe reste le même : une bande de potes qui envoient le boulet sur scène. Avec cet album Les garçons Trottoirs nous embarquent dans une fresque sonore d’une grande richesse, Funk, Rock, Hip-Hop, Reggae, … Ils frappent juste à chaque fois, sans faute de goût. TRAPOLIN’ (Electro-Pop)

Une pop loufoque, des textes délirants et des basses dans ta gueule.

Alliant Electro Rock et énergie hip-hop, Trapolin’ propose un live survolté, répandant sourires tout en fracassant nuques.

Cette fougue mène notamment le groupe sur la scène du FIMU (Belfort), de l’Espace Django (Strasbourg), du Grillen (Colmar) et en finale nationale du tremplin Musiques de RU (2ème Lauréat). La fête n’est jamais terminée : Trapolin’ prépare actuellement son 2e EP à sortir courant 2023. Haguenau

