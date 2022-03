CONCERT LES GARÇONS TROTTOIRS Meisenthal, 10 juin 2022, Meisenthal.

2022-06-10 Place Robert Schuman Halle Verrière de Meisenthal

13 EUR

Année faste pour les Garçons Trottoirs, qui reviennent plus motivés et plus soudés que jamais, et annoncent la sortie de leur nouvel album « Maîtres Chansonniers » pour le Printemps 2022.

Les Garçons fêtent cette année les quinze ans d’existence d’un groupe hors-normes, institution de la chanson française dans le Grand Est, qui a compté dans ses rangs bon nombre d’auteurs/compositeurs de talent, et délivré d’innombrables concerts. « On change de line-up, on change d’instruments, on change de style, mais l’esprit du groupe reste le même : une bande de potes bons-vivants qui se marrent et qui envoient le boulet sur scène », nous raconte Jean-René Mourot, le plus ancien membre de la formation. « Ce groupe a toujours été pour nous un véhicule artistique, on a toujours laissé libre cours à nos envies, sans frontière de style », ajoute Marc-Antoine Schmitt, bassiste du groupe.

