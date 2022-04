Concert Les Frères Paranthoën Espace culturel Le Triskell, 20 mai 2022, Ploeren.

Concert Les Frères Paranthoën

Espace culturel Le Triskell, le vendredi 20 mai à 20:30

### Trad’breton contemporain Avec la musique traditionnelle vannetaise comme aire de jeu, leur biniou à boutons, leur bombarde à quatre cordes et leurs voix comme moyen d’expression, les Frères Paranthoën offrent un répertoire singulier, des couleurs musicales osées et un style assumé. C’est une musique parfois brillante, parfois plus sombre et toujours pleine de sens au service des airs et des textes présentés, menant vers une musique traditionnelle résolument contemporaine. [Les Frères Paranthoën en vidéo](https://youtu.be/w7WbgtUR2RM)

Gratuit – Réservation conseillée

Avec la musique traditionnelle vannetaise comme aire de jeu, les Frères Paranthoën offrent un répertoire singulier, des couleurs musicales osées et un style assumé.

Espace culturel Le Triskell 3 rue des deux moulins 56880 Ploeren Ploeren Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T21:30:00