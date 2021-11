Concert | Les frères Nacash INSTITUT DU MONDE ARABE, 8 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 20h à 21h

payant

Pour le maître du malouf constantinois Alexandre Nacash, la joie a toujours un goût de nostalgie. Il a quitté son Algérie natale, avec son épouse et ses enfants, en plein cœur de l’été 1962. Et c’est en France que ses fils connaîtront le succès. Sur la scène de l’IMA, ils rendront hommage à la musique de leur père,

Pour le maître du malouf constantinois Alexandre Nacash, la joie a pour toujours un goût de nostalgie. Il a quitté son Algérie natale, avec son épouse et ses enfants, en plein cœur de l’été 1962. En composant leur grand succès Elle imagine, où ils relatent l’histoire de leur sœur née en France, les frères Nacash, fils d’Alexandre, avaient fait rejaillir « la chaleur immobile des villes blanches, les chagrins et les fêtes sous le soleil », et surtout ce moment où « les mains ont dit adieu » à ce pays où le patriarche n’a pas vieilli.

Et en le voyant souffler les bougies en ce Beau Dimanche d’été, le titre de leur album, on savait déjà qu’il allait poser son violon entre ses genoux… Que Claude ferait danser du bout des doigts les notes de sa guitare… Que Gérard, Alain Norbert et Marc allaient nous insuffler ce souffle lancinant que procurent les rythmes lents prêts à s’endiabler au son du târ, de la derbouka, du oud, de la mandoline…

Sur la scène de l’IMA, Les frères Nacash rendront hommage à la musique de leur père, fil invisible et magique entre les communautés.

Spectacles -> Autre spectacle

INSTITUT DU MONDE ARABE 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Spectacles -> Autre spectacle

Date complète :

2021-12-08T20:00:00+01:00_2021-12-08T21:00:00+01:00

DR