CONCERT LES FRÈRES LAPOISSE + JULIEN M’A DIT Madecourt, 26 août 2022, Madecourt.

CONCERT LES FRÈRES LAPOISSE + JULIEN M’A DIT La Machinchoserie : l’atelier l’homme debout. 326 Grand Rue Madecourt

2022-08-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-26 La Machinchoserie : l’atelier l’homme debout. 326 Grand Rue

Madecourt 88270

Concert les frères Lapoisse + Julien M’a Ddit

Les frères Lapoisse : Avec leur rock’n’roll folk et sauvage, les Frères Lapoisse nous emmènent dans une voyage burlesque aux odeurs de bas fond de la France d’antan. Avec beaucoup d’humour, ils nous racontent les histoires poisseuses de leur quotidien, leurs laborieux amours et ceux de leurs ancêtres. Une verve à la croisée de celles de Bobby Lapointe, Antoine ou encore Jacques Dutronc. Véritables hommes orchestre avec leurs instruments traditionnels ( soubassophone, guitare blues, harmonica, claquettes, etc… ), les deux frères ont un son bien à eux. Le son d’un bal d’entre deux guerres et d’une fanfare de la Nouvelle Orléans, d’un Bob Dylan agité errant dans les troquets d’une vieille France rurale avec les tontons flingueurs, d’un rock’n’roll perdu au fond d’un juke-box persévérant.

Julien M’a Dit : Julien M’a Dit qu’il est dans la chanson, qu’il écrit des textes et qu’il les chante accompagné de sa guitare. Et c’est tout ? Non, bien au contraire! Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a envie de parler de lui, de partager son quotidien, ses joies comme ses doutes. Une démarche sincère, des histoires touchantes, parce qu’on s’y retrouve tous un peu… Et puis, on ne peut pas parler de Julien M’a Dit sans aborder son addiction à la diction.

Sur de fines rythmiques qui font taper des pieds sous la table, ses jeux de mots s’entremêlent et ricochent pour finalement venir chatouiller les oreilles d’un auditoire conquis.

Buvette et petite restauration

Organisé par la machinchoserie.

Pour les soirées ouverture des portes 1h avant.

Tarifs: 10€ à partir de 15 ans, 1€ pour les enfants

Réservation recommandée: lamachinchoserie@gmail.com

La Machinchoserie

La Machinchoserie : l’atelier l’homme debout. 326 Grand Rue Madecourt

dernière mise à jour : 2022-05-03 par