CONCERT LES FRERES KUSMERAZOV ET LA COUSINE ! LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 23 mars 2024.

CONCERT LES FRERES KUSMERAZOV ET LA COUSINE ! LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musiques des Balkans, d’Europe de l’est et d’ailleurs!

La valise remplie de musiques traditionnelles des quatre coins de l’europe, « les frères kusmerazov et la cousine! » libèrent toute l’énergie de ces musiques vibrantes, festives et dansantes des balkans, sautant d’un chant méditerranéen à un air tzigane russe.

Max accordéon/voix

Pierre violon/voix`

Alex basse

Nadia Tapan

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Possibilité de se restaurer sur place (boissons et tapas issus de produits locaux)6 EUR.

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23



