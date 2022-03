Concert – ” LES FRANGINES ” Flers, 4 novembre 2022, Flers.

Concert – ” LES FRANGINES ” Rue du Collège Forum Flers

2022-11-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-04 23:30:00 23:30:00 Rue du Collège Forum

Flers Orne Flers

Vendredi 23 octobre, Flers Agglo invite le groupe français LES FRANGINES à Flers dans la salle du Forum.

La billetterie ouvre dès mercredi 22 juillet.

Les Frangines, c’est un duo acoustique guitare-voix formé par deux amies de longue date. Sur des accords de

guitare acoustique, leurs deux voix harmonisent avec une évidente complémentarité.

Avec leur titre « Donnez-moi”, toujours dans le top 10 du classement radio et un premier album inscrit dans les

révélations incontournables de l’année 2019, les Frangines repartent en tournée en 2020.

Retrouvez le duo ce printemps/été en concert et festivals et cet automne pour trois concerts exceptionnels : le 2

octobre au Zénith de Lille, le 3 octobre au Zénith de Paris la Villette et le 4 octobre au Zénith de Nantes !

« Les Frangines » c’est un duo acoustique guitare-voix.

Deux amies de longue date unie par un lien de sororité musicale, autour d’une pop-folk subtile et lettrée.

Nano et Jass forment depuis plus de quatre ans le duo les Frangines. Sur des accords de guitare acoustique, leurs deux voix harmonisent avec une évidente complémentarité.

Les humeurs vagabondes de leurs compositions les rapprochent de groupes de variété francophone tels que Debout sur le Zinc ou les Cowboys Fringants.

La délicatesse de leurs mélodies pop/folk partage des accents avec celles de Cocoon ou bien des australiens Angus & Julia Stone.

Une sensibilité particulière à la beauté et aux potentialités de la langue française, affermie au cours de leurs études littéraires, s’exprime dans l’écriture de leurs textes, tressant de multiples consonances et correspondances poétiques, et s’appuyant à l’occasion sur de grands classiques ( Demain dès l’aube , où elles chantent les vers de Victor Hugo).

Habité par les thématiques de la route et de l’exploration, leur univers musical évoque de vastes paysages naturels, campagnards, montagneux ou maritimes, que l’on retrouve dans les images de leurs clips.

Si leurs chansons invitent à une escapade bucolique et bohème, elles savent également être en prise avec de grands drames contemporains. Le sort tragique de la Syrie est ainsi le sujet de leur morceau Le Cri d’Alep. Ayant appris à jouer de la guitare et à chanter en autodidacte, les deux musiciennes connaissent un succès grandissant, leur chaîne YouTube comptabilisant aujourd’hui plus d’un million de vues

– Site internet : https://lesfranginesmusique.fr/

– Facebook : https://www.facebook.com/LesFranginesMusique/

– Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC7_JGKjn21dkzFpZicYfeog

– Au point de vente suivant : Office de Tourisme de Flers, 4 place du Docteur-Vayssières, 61100 Flers, 02 33 65 06 75, accueil@flerstourisme.fr

Horaires d’ouverture :

Fermé le lundi toute la journée et le mardi matin

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-18h

Samedi : 10h-12h / 14h-17h

-En ligne sur flers-agglo.fr (rubrique Vie culturelle)

Des places seront vendues sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

+ d’infos : sur flers-agglo.fr, rubrique « Vie culturelle / Aller au spectacle, écouter un concert ».

