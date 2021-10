Meung-sur-loire Espace la Belle Jeunesse Meung-sur-Loire Concert – Les Frangines + 1ère partie de TiM Espace la Belle Jeunesse Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Concert – Les Frangines + 1ère partie de TiM Espace la Belle Jeunesse, 29 octobre 2021, Meung-sur-loire. Concert – Les Frangines + 1ère partie de TiM

Espace la Belle Jeunesse , le vendredi 29 octobre à 20:30

Les Frangines, duo acoustique guitare-voix, Nano et Jass, deux amies de longue date unie par un lien de sororité musicale, autour d’une pop-folk subtile et lettrée. Ouverture des portes à 19h. Buvette et petite restauration sur place. Pour accéder au concert, un pass sanitaire valide sera obligatoire à partir de 12 ans. Première partie assurée par TiM! Élevé au Gainsourg et ses claviers, TiM ! a glissé vers la guitare après avoir entendu « Boire » de Miossec Ouverture des portes à 19h00

Voir https://festicolor.placeminute.com/concert/concert_les_frangines_1ere_partie_de_tim,1,36156.html

Concert – Les Frangines + 1ère partie de TiM Espace la Belle Jeunesse 6 Rue du Retour des Champs, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Espace la Belle Jeunesse Adresse 6 Rue du Retour des Champs, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Espace la Belle Jeunesse Meung-sur-loire