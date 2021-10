CONCERT : LES FOUTEURS DE JOIE Cruzy, 12 mars 2022, Cruzy.

Après environ 300 représentations du spectacle Des Étoiles et des idiots, dont un passage enchanteur à Cruzy en 2019, les Fouteurs de Joie sont de retour sur scène avec leur tout nouveau spectacle.

Ces cinq garçons aux rêves tannés par les ans ne démordent pas d’envie. Optimistes invétérés, ils croient en l’humanité et rient de tout, avec sérieux. Toujours sur le fil, plus de vingt après leur rencontre, Les Fouteurs sont plus que jamais des funambules inspirés, une hydre à cinq têtes joyeuse et foisonnante.

Dans ce nouveau spectacle il y aura sans aucun doute des voyages bucoliques et des échappées absurdes. Il y aura des envolées, des histoires de chutes, des choristes en costard, de la danse classique, des watts, de la ouate et de

la country.

Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité, bienvenue dans Nos courses folles ! De la chanson à voir autant qu’à entendre. De la chanson spectaculaire.

Tout public

Concert : Les Fouteurs de joie – Nos courses folles

