Concert « Les Filles du 3ème »

2023-02-24 20:30:00 – 2023-02-25

Dordogne Saint-Astier Chanson swing « Les Filles du 3ème » : sur des airs jazz, chacune raconte avec humour ses histoires, la recherche de l’homme parfait, la solitude mais aussi l’amour…

20h30, Théâtre de La Poivrière.

