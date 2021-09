Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer [Concert] Les femmes compositrices au temps de Camille Saint-Saëns Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer

[Concert] Les femmes compositrices au temps de Camille Saint-Saëns Varengeville-sur-Mer, 18 septembre 2021, Varengeville-sur-Mer. [Concert] Les femmes compositrices au temps de Camille Saint-Saëns 2021-09-18 19:00:00 – 2021-09-18 Musée Michel Ciry 6B Rue Marguerite Rolle

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Varengeville-sur-Mer Le Musée Michel Ciry accueil Louise Farrenc, Lili Boulanger, Mel Bonis et Cécile Chaminade pour ce concert sur les femmes compositrices du temps de Camille Saint-Saens. Le Musée Michel Ciry accueil Louise Farrenc, Lili Boulanger, Mel Bonis et Cécile Chaminade pour ce concert sur les femmes compositrices du temps de Camille Saint-Saens. lbiville@sydempad.fr +33 2 32 14 44 58 http://dieppeconservatoire.fr/ Le Musée Michel Ciry accueil Louise Farrenc, Lili Boulanger, Mel Bonis et Cécile Chaminade pour ce concert sur les femmes compositrices du temps de Camille Saint-Saens. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer Autres Lieu Varengeville-sur-Mer Adresse Musée Michel Ciry 6B Rue Marguerite Rolle Ville Varengeville-sur-Mer lieuville 49.90733#0.99459