Concert Les Fantaskes Au bar restaurant Sortie 16 Lannemezan, jeudi 20 juin 2024.

Les Fantaskes en Concert.

Ces six musiciens originaires de la Bigorre partagent tous cet esprit festif du festayre, caractéristique des fêtes du Sud-ouest. La formation de musique de rue revisite à sa sauce tous les types de musique dans l’unique but de faire chanter et bouger le public.

Ils seront à la Sortie 16 pour l’ouverture des fêtes de la Saint Jean.

Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 19:30:00

fin : 2024-06-20

Au bar restaurant Sortie 16 30 Rue de Peyrehitte

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

