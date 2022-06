Concert – Les Eurochestries Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Concert : Les Eurochestries Dimanche 10 juillet à 18h dans l'église de Saint-Léger de la Martinière à Melle Les festivals Eurochestries privilégient la rencontre, le partage et l'amitié grâce à la musique. Ils accueillent des orchestres symphoniques ou à cordes, des chorales et des ensembles de musique de chambre, de jeunes de haut niveau âgés de 15 à 25 ans venant de différents pays du monde entier. Cet été, nous découvrirons le Joven Orquest de la Academia Galamian de Malaga. Gratuit Renseignements : gf-lemaire@orange.fr

