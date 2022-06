Concert : « les Estivales de l’église protestante » Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: 67600

Muttersholtz

Concert : « les Estivales de l’église protestante » Muttersholtz, 3 juillet 2022, Muttersholtz. Concert : « les Estivales de l’église protestante » Muttersholtz

2022-07-03 – 2022-07-03

Muttersholtz 67600 0 EUR L’association Arrom invite les mélomanes à sa série de concerts « les Estivales de l’église protestante de Muttersholtz ». Au programme : 03/07 : Marie Walther-Kronstadt – 17/07 : Claudine & Bruno Soucaille (avec flûte à bec) – 07/08 : Julie Fischbach, Roland Lopes & Vincent North (avec flûte et basson) – 21/08 : Alexis Platz – 04/09 : Jean-Luc Iffrig. Série de concerts avec un programme riche et varié et des musiciens de qualité +33 3 88 85 16 84 L’association Arrom invite les mélomanes à sa série de concerts « les Estivales de l’église protestante de Muttersholtz ». Au programme : 03/07 : Marie Walther-Kronstadt – 17/07 : Claudine & Bruno Soucaille (avec flûte à bec) – 07/08 : Julie Fischbach, Roland Lopes & Vincent North (avec flûte et basson) – 21/08 : Alexis Platz – 04/09 : Jean-Luc Iffrig. Muttersholtz

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 67600, Muttersholtz Autres Lieu Muttersholtz Adresse Ville Muttersholtz lieuville Muttersholtz Departement 67600

Muttersholtz Muttersholtz 67600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muttersholtz/

Concert : « les Estivales de l’église protestante » Muttersholtz 2022-07-03 was last modified: by Concert : « les Estivales de l’église protestante » Muttersholtz Muttersholtz 3 juillet 2022 67600 muttersholtz

Muttersholtz 67600