Briare Eglise Saint-Etienne Briare Concert Les Epopées Eglise Saint-Etienne Briare Catégorie d’évènement: Briare

Concert Les Epopées Eglise Saint-Etienne, 24 octobre 2021, Briare. Concert Les Epopées

Eglise Saint-Etienne, le dimanche 24 octobre à 17:00

Le Bureau du Classique propose dans le cadre des 125 ans de l’église Saint-Etienne un concert de musique classique avec l’ensemble international Les Epopées – direction Stéphane Figet – et avec la participation de la Soprano Claire Lefilliâtre. Au programme : Vivaldi, Haendel, Bach. Ce concert est soutenu dans le cadre du PACT et par la ville de Briare. Le pass sanitaire vous sera demandé.

Voir https://www.lebureauduclassique.fr/

Concert de musique classique avec Les Epopées avec Claire Lefilliâtre, Soprano Eglise Saint-Etienne Place de la République, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Eglise Saint-Etienne Adresse Place de la République, Briare Ville Briare lieuville Eglise Saint-Etienne Briare